Linked è il nuovo singolo di Bonobo

Bonobo è tornato con un nuovo brano dal titolo Linked a cinque mesi di distanza dall’ultimo singolo Ibrik, incluso nella compilation “fabric Presents”.

La traccia è disponibile sia in digitale che in vinile 12″ via Ninja Tune ed è descritta come il brano perfetto per i festival estivi.

A proposito: vuoi sapere quali sono quelli a cui parteciperà Bonobo? Guarda le date le tour dopo lo streaming.

Le prime date del tour

July 6: Bonobo presents Outlier The Green On The Lake, Chicago, US

July 10: Outlier @ Dour Festival, Dour, BE

July 13: Mad Cool Festival, Madrid, ES

July 18: Melt Festival, Leipzig, DE

July 21: Outlier @ OFFSonar, Barcelona, ES

August 2: Bonobo presents Outlier Wings Over the Rockies Air & Space Museum, Denver, US

August 3: Bonobo presents Outlier Midway Street Party, San Francisco, US

August 4: Shambhala Festival, British Columbia, CA

August 17: Bonobo presents Outlier Brooklyn Mirage, New York, US

August 23: Ravine, Atlanta, US

August 24: Deep Tropics Festival, Nashville, US

October 5: Sonar, Mexico City, MX

October 19: Outlier @ ADE, Amsterdam, NL

November 8: Summit LA19, CA, US