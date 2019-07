Dopo il teaser pubblicato il mese scorso per il lancio della nuova stagione della serie tv americana Tales, possiamo ascoltare per intero Brothers, il brano che Kanye West ha scritto in collaborazione con Charlie Wilson.

Mentre aspettiamo che la traccia venga caricata sulle varie piattaforme streaming, la ascoltiamo qui, grazie a un membro di Kanye To The che si è preso la briga di registrarla dalla messa in onda della serie.