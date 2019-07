Oggi scopri il funk tropicale di Alek Hidell

Alek Hidell è un producer e musicista sardo di base a Milano che ha già collaborato con IOSONOUNCANE (Die) e remixato brani di Any Other e Matilde Davoli. Questo suo nuovo progetto è influenzato dai ritmi balearici e suggestioni ’70s , contaminati da divagazioni kraut, psichedelia e un funk pieno di curve.

Inizia a farci amicizia con Delta, accompagnato da un video diretto da Giuseppe Lanno.

“Era da un po’ che volevo fare un pezzo con queste sonorità. Si ispira a delle atmosfere di certe sigle televisive di programmi sull’automobilismo, che ascoltavo spesso in quel periodo. Per il video, non avendo a disposizione un autodromo, abbiamo scelto di giocare sulle curve e sulle superfici del corpo femminile rendendole astratte ma mantenendo un certo grado di erotismo.”