Che romantico il nuovo teaser di Chance The Rapper

Nel fine settimana Chance The Rapper ha pubblicato su Twitter un video dedicato alla moglie Kirsten Corley che ci dice qualcosa in più del suo prossimo album Owbum.

La clip contiene, infatti, un brano inedito che fa da colonna sonora alle romantiche immagini di Chance e sua moglie (proposta di matrimonio compresa) e, alla fine, ci dà il link per fare il pre-order dell’album in uscita questo mese.