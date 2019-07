Sappiamo esattamente come hai trascorso il weekend: spiattellato sul divano a guardare la terza stagione di Stranger Things.

Ora che l’hai finita tutta, puoi ascoltare su Spotify l’intera soundtrack contenente 16 brani nostalgici dagli anni ’80 come She’s Got You di Patsy Cline o Baba ‘O Riley dei The Who e, chiaramente, la theme song de La Storia Infinita cantata da Dustin e Suzie ❤️️