Ascolta i brani di Beyoncé con Kendrick Lamar e Childish Gambino

Beyoncé ha appena pubblicato l’album The Lion King: The Gift, un lavoro parallelo alla soundtrack del film remake de Il Re Leone.

Quando la scorsa settimana è stata pubblicata la tracklist di quest’album interamente prodotto e curato da Beyo, abbiamo fatto vari salti dalla sedia perché abbiamo letto i nomi di Kendrick Lamar, JAY-Z, Tierra Whack, Pharrell e Childish Gambino, uno dopo l’altro.

Adesso è finalmente arrivato il momento di ascoltare tutto l’album e, in particolare, le due tracce che vedono Beyoncé al fianco di Kendrick Lamar per NILE e con JAY-Z e Childish Gambino in MOOD 4 EVA