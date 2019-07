I nuovi nomi di Spring Attitude 2019

Decimo anniversario per il festival romano Spring Attitude che anche quest’anno si svolgerà in autunno inoltrato, pur essendo rigoglioso come la primavera.

Ai primi dieci nomi annunciati (Altarboy / Andrew Weatherall / Dressel Amorosi / Elena Colombi / Ellen Allien visuals by Pfadfinderei / IVREATRONIC / Laurent Garnier / Mai Mai Mai / MYSS KETA / Zenker Brothers), se ne aggiungono altri dieci che a questo punto disegnano una line-up da paura:

L’appuntamento è dal 10 al 12 ottobre e puoi già assicurarti la presenza qui.