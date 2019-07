Nuovi nomi a 100 giorni dal C2C19

Ti sembra troppo lontano perché è estate, ancora devi andare in ferie e vuoi morire. Però guarda che il Club To Club è più vicino di quanto tu possa pensare: mancano SOLO 100 GIORNI.

Se vuoi accorciare un po’ di più le distanze, allora eccoti un po’ di nuovi nomi che saranno in cartellone al C2C19, dopo i già annunciati James Blake, Flume, Slowthai e Chromatics:

BATTLES [USA],

FLOATING POINTS [UNITED KINGDOM] [live],

HELADO NEGRO [USA] [IT exclusive show],

ISSAM [MOROCCO] [IT debut — exclusive show],

SAMA’[PALESTINE],

SPENCER D [VISIBLE CLOAKS] [USA]

Resta fermo sulla sedia e leggi bene qui sotto che non è finita qui: