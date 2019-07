Il cantante, produttore e polistrumentista Micah Davis, che tutti conosciamo come Masego, sorprende il pubblico degli studi di NPR con questa performance fatta di jazz, oggettini simpatici e guest come quella del comico Lorenzo Cromwell.

Nel suo Tiny Desk, Masego suona quattro brani: “Tadow”, “Nayhoo”, “Queen Tings”, “Black Love” e “I Do Everything” con un sound a dir poco spaziale e in un’atmosfera super rilassata.