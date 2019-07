È John Noseda, dj e promoter della scena underground belga, a dare un’altra chance a un brano dell’estate del 1987, rifacendo il look al remix di One More Chance dei Pet Shop Boys.

Ascolta qui sotto il nuovo edit targato Anything Goes che ti porta dritto dritto al primo giorno di ferie ☀️

One More Chance is an edit of the pet shop boys remix from Bobby Orlando. It’s a forward driven italo banger that suits every hi energy set…