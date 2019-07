Ascolta SZA che fa Teenage Dirtbag dei Wheatus

Al Grass Festival in Australia, SZA ha regalato ai fan un’altra bella cover che va ad aggiungersi alla splendida versione di Kiss Me dei Sixpence None The Richer fatta a inizio anno al III Points Festival.

Durante la più recente performance a Byron Bay, SZA ha reso omaggio a un classico pop rock dei 2000, cioè Teenage Dirtbag dei Wheatus, e noi a questo punto aspettiamo un intero album di sole cover nostalgiche dei 90/2000.

SZA performing her rendition of “Teenage Dirtbag” by Wheatus. pic.twitter.com/n38RA3YzQ4 — DAILY SZA (@CampSZA) July 19, 2019

E, a proposito di speranze, pare che SZA stia piuttosto lavorando a del nuovo materiale perché durante il live in Australia ha anche dato un assaggio di un suo inedito dal titolo Brace Yourself