Lizzo è una specie di vulcano. La star di Juice ha da poco pubblicato il nuovo video per la traccia Tempo, che la vede al fianco di Queen Missy Elliott, e ora la vediamo in formissima in questo mini set per NPR Tiny Desk Concert mentre continua a diffondere il messaggio femminista attraverso i brani del suo album Cuz I Love You.

E sebbene se ne stia appollaiata su uno sgabello, la sua performance è esplosiva e raggiunge il suo picco più alto con il solo di flauto.