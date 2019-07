Il coro del Sunday Service di Kanye West ha dato una nuova veste gospel a due classici dei Nirvana, Come As You Are e Smells Like Teen Spirit, cambiandone completamente il senso.

Dunque, grazie a qualche piccola modifica al testo dei due brani grunge (tipo “Just confess/ he’ll do the rest/ Christ is here” in Come As You Are) con questa performance del Sunday Service ora anche Kurt Cobain è redento.

Hallelujah, hallelujah.