No vabbè, il nuovo video di Rokas

Fantasmi è il nuovo EP del rapper di Sarzana Rokas, uscito il 26 luglio e nato dal desiderio di raccontare con parole sincere dettagli e scene di vita quotidiana.

No vabbè (Alice) è il titolo di uno dei brani contenuti nell’EP e parla di tutte le volte che restiamo impigliati in una relazione, non riuscendo a liberarci dal loop dei ricordi.

La traccia è accompagnata da un video diretto da Fabio Cotichelli che rende l’idea a questo labirinto emotivo di gesti e situazioni che ci impallano il cervello

“No vabbè cioè adoro.

Sono stato in piedi tutta la notte per arrivare con una faccia sfatta al video. Perché i compromessi pesano, sono faticosi e stare con una persona è un thriatlon e tu la sera prima hai bevuto un sacco.

Nel video c’è questa ragazza che mi aleggia per casa, la rivedo nelle cose di tutti i giorni sul divano, sul tappeto, nel bagno ovunque mi giro.

E più va avanti più i miei ricordi si impallano, si mischiano fino a sparire piano piano, fino a rimanere da solo.

I fantasmi sono solo ricordi, però cosa hai di più importante dei ricordi?”

Ascolta l’EP Fantasmi