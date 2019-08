I Nava ti consigliano il disco da ascoltare in auto mentre vai al Fuck Normality Festival

Venerdì 16 agosto i Nava, assieme a Bambounou, Tiger and Woods, Capibara, Lamusa II, Marco Erroi e B o n b o o z e, apriranno le danze della nuova edizione di Fuck Normality, il festival pugliese dedicato alla musica e alle arti visive.

Se stai già pianificando il viaggio in auto, non dovrai assolutamente preoccuparti della musica da ascoltare perché abbiamo chiesto ai Nava, band italo-iraniana capitanata da Nava Golchini, di consigliarci il disco perfetto da mettere su mentre guidi verso il festival.

I Nava si sono già esibiti al MI AMI quest’anno dopo aver pubblicato l’EP Body a maggio.

“Ci siamo, è il giorno del festival. Hai già selezionato gli artisti che vorrai vedere, gli orari esatti per scappare da un palco e dirigerti verso l’inizio di un altro set per prendere i posti migliori. tutto organizzato alla perfezione. Oppure ci stai andando senza troppe pretese, con la curiosità di sentire gli artisti che non conosci, e goderti tutto quello che ti viene proposto.

In entrambi i casi il festival inizia in macchina, e bisogna prendersi bene. Maison del gruppo parigino Salut C’est Cool è il disco perfetto per questo momento. 16 tracce electro-punk, ipnotiche e potenti, dove emerge anche un lato poetico totalmente ironico che dopo i primi due pezzi ti porterà a dire “wow che pazzi, sono il mio nuovo gruppo preferito”.

È un disco che ti fa vibrare la pancia e saltellare divertito sul sedile anche se odi il genere, chi è preso bene bene è probabile che si metta pure ad urlare.

Arrivato al festival sarà tutto bellissimo. “