Te lo ricordi il libro di ricette di Action Bronson di un paio d’anni fa?

Bene, sappi che il suo non è un caso isolato nel mondo del rap: molte altre star della musica hip-hop hanno pubblicato negli anni dei libri di cucina. L’ultimo è quello annunciato il mese scorso da Questlove dei The Roots che dovrebbe uscire ad ottobre.

Di quelli già in commercio, nelle prossime pagine te ne elenchiamo 8 di cui un appassionato di rap e buon cibo come te non può proprio fare a meno.