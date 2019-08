Genius ha raccolto in un video le migliori rime rap di Frank Ocean, a partire dal suo contributo nella traccia Oldie della Odd Future (2012) fino ad arrivare a brani come She e Window, in collabo con Tyler, The Creator, e ai capolavori Seigfried e Nights dall’album Blond del 2016.

Scopri i migliori versi di Frank Ocean qui sotto.

via