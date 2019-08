Jesus Is King potrebbe essere il nuovo album di Kanye West

Potremmo avere un nuovo album di Kanye West il prossimo mese.

Ieri Kim Karadashian ha condiviso un’immagine di una tracklist di 12 brani di un potenziale album dal titolo Jesus Is King.

Curiosamente, un anno fa, lo stesso Kanye annunciava l’uscita di Yandhi, successore di Ye, che non ha mai visto la luce.

we’re releasing Yandhi Saturday night

We know it will come in number 2 to my brother Lil Wayne and that’s lovely

The universe needs Ye and Wayne music at the same time

— ye (@kanyewest) September 27, 2018