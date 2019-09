New Balance celebra il Grey Day con cinque nuove sneakers

È dal 1980 che non puoi dire New Balance senza dire grigio: questa colorazione, infatti, è diventata un sinonimo del brand, rappresentandone lo spirito indipendente, lo stile urbano e il patrimonio storico.

In occasione del Grey Day del 5 settembre, New Balance celebra il grigio con il lancio di cinque sneakers iconiche, autentiche e distintive.

La prima è la 990, modello classe 1982 che al suo primo rilascio sfidò le tendenze dell’epoca, diventando la prima scarpa a essere venduta a 100 dollari. Dagli anni ’80 ad oggi, di questa scarpa unisex si sono succedute cinque versioni, tutte indistintamente amate dagli appassionati di sneakers e dalle celebrities del mondo intero.



La seconda silhouette scelta per celebrare il Grey Day è la 997 che viene dagli anni ’90 e conserva ancora un design innovativo e avanguardista. La ritroviamo in quest’occasione nei modelli CW997HAC per la donna e M997GY per l’uomo.



Infine ci sarà la 997 sport, rivisitazione in chiave moderna e lifestyle della sopracitata 997.



Le 5 silhouette saranno disponibili dal 5 settembre, in occasione del Grey Day, in tutti i monomarca New Balance e da Special Sneakers Club a Milano, dove si terrà un evento esclusivo.