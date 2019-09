AVEX ti racconta Black Lion, il suo EP d’esordio

AVEX è Avalon Tsegaye, rapper italo-etiope che si è esibito alla scorsa edizione del MIAMi e oggi ha finalmente pubblicato un esordio dal titolo Black Lion.

Le sei tracce che compongono l’EP mostrano una grande versatilità sia nell’approccio ai generi (rap, soul, r&b) che nella capacità di suonare bene sia in italiano che in inglese.

Prenditi questa boccata d’aria fresca e poi leggi il racconto di AVEX traccia per traccia

Chillin’

È una traccia energica e gioiosa. In questo brano parlo del mio progresso come artista e della soddisfazione che si prova quando qualcuno riesce a realizzare i propri sogni e a fare della propria passione un potenziale mestiere.

Kosher

Questa è una traccia con suoni abbastanza cupi che si scontrano con il messaggio positivo del brano. Infatti in “Kosher” parlo del fatto che nulla è impossibile – anche se pare banale dirlo – se c’è la forza di volontà necessaria per raggiungere gli obiettivi.

The sky is the limit

Silence

Questa invece è l’altra parte del mio cervello completamente pessimista e fatalista che non vede una buona fine per l’umanità.

Ad occhi aperti

Questo è un pezzo abbastanza speranzoso ma allo stesso tempo depresso. Su un beat deciso racconto delle continue sconfitte che una persona subisce quando si ha la tendenza a rimandare le cose da fare al giorno seguente. Tutto questo unito alla tematica di quanto sia difficile restare a galla in questa società di questi tempi

100$

“100$” parla del fatto che tutti siamo in un certo senso prigionieri di noi stessi e che vorremmo essere liberi, in pochi però riusciamo ad ascoltare la vocina della ragione che ci squilla nel cervello. In pratica questa traccia è la manifestazione di quella stessa voce che, con tono di protesta, chiede “fatemi uscire da qui”. E ovviamente da questa situazione ne nasce un conflitto continuo, con da una parte la voce della ragione e dall’altra le difficoltà nel cambiare.

Floppy

Questa è l’ultima traccia dell’EP e a livello strumentale è la versione originale di “Floppy” che è già uscita come mio primo singolo. Il brano è dedicato a tutte quelle persone che non vorrebbero mai vederci realizzare qualcosa di buono nella vita: il messaggio che voglio far passare con questa canzone è che non saranno le loro parole d’odio e d’invidia a fermarmi.