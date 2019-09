Non è il febbraio del 2017 ma il primo venerdì di settembre 2019 ed è un giorno bellissimo perché è uscito un brano nuovo di Charli XCX in collaborazione con Clairo e Yaeji.

La traccia si intitola February 2017 e arriva giusto una settimana prima dell’uscita di Charli, nuovo album di Charli XCX.

“This song is basically about me being a shitty person and doing something really hurtful to someone so brilliant and amazing in February 2017. This song is about asking for forgiveness“.