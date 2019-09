D-Ross e Startuffo raccontano la soundtrack di 5 è il numero perfetto

Giovedì 29 agosto è uscito nelle sale italiane 5 è il numero perfetto, il film diretto da Igort con la colonna sonora a cura dei producer D-Ross e Startuffo.

La pellicola è ispirata all’omonima graphic novel del 2002 e racconta le vicende dei guappi di periferia Peppino e Totò (Toni Servillo e Carlo Buccirosso) in una Napoli scura e piovosa degli anni Settanta.

A colorare di rosso questo affresco nebuloso dipinto da Igor Tuveri interviene la soundtrack realizzata dal producer e musicista napoletano D-Ross (Luchè, Fabri Fibra, Gué Pequeno) e la parigina Sarah Tartuffo (aka Startuffo): ispirata alle musiche di Ennio Morricone e Nino Rota, la colonna sonora di 5 è un omaggio al western orchestrale e, allo stesso tempo, una rivisitazione in chiave pop e moderna di quelle melodie.

Mentre aspettiamo che la soundtrack esca su tutte le piattaforme digitali per RC music, raggiungiamo la coppia D-Ross / Startuffo per scoprire qualcosa in più su questo progetto e quelli futuri.

La soundtrack di “5 è il numero perfetto” è solo l’ultima delle vostre imprese insieme e non la prima nel mondo del cinema. Raccontateci com’è scrivere musiche per un film e come funziona il vostro processo creativo.

Non ci sono regole. Dipende dal film, dal regista, dai suoni che scegli.

La colonna sonora di “5” è piuttosto varia nelle atmosfere, con una buona parte più classica, per intenderci. Ci riferiamo a tutto il lato orchestrale: abbiamo composto i temi, in varie versioni, in anticipo rispetto all’inizio delle riprese sul set. Igor (Igort è lo pseudonimo di Igor Tuveri) aveva l’esigenza di sentirli durante i ciak con gli attori. La graphic novel di “5” (pubblicata nel 2002) ha reso questo passaggio più facile per noi. Abbiamo composto anche tanti brani che sono rimasti fuori dal lungometraggio, che Igor non ha scelto perché non erano le atmosfere giuste rispetto alla sua visione di una scena o di un personaggio. Una volta completato questo primo lavoro abbiamo affinato le musiche, gli arrangiamenti, le stesure, per poi finalizzarle, cioè chiamando i musicisti per registrare ogni traccia. Infine, il mix e mastering.

Più in particolare, cosa vi ha ispirati nella composizione delle tracce per il nuovo lavoro cinematografico di Igort?

Con Igor abbiamo voluto recuperare la tradizione delle grandi colonne sonore: principalmente quelle italiane. Senza, naturalmente, trascurare quelle di film internazionali. Musiche memorabili, famose nel mondo sia per la forza sia per la potenza che aggiungono al film. Pensiamo ovviamente al Padrino, a C’era una volta in America. Ancora, Amarcord e La dolce vita. Parliamo della storia immortale del cinema. Ma potremmo aggiungere La vita è bella o Il camorrista (Nicola Piovani); Le fabuleux destin d’Amelie Poulain (Yann Tiersen), le pellicole di Hitchcock etc etc… I suoni dei PinkFloyd, dei Beatles, dei King Crimson, di Benny Goodman o Glenn Miller, di Sly and the Family Stone, Muddy Waters o Amadeus Mozart sono stati molto presenti mentre lavoravamo al film. Lo sono sempre in effetti, per le nostre ricerche. La lista è lunga, come vedi, e per noi è stato un grande parco giochi dove andare a divertirsi e poter sperimentare.

Le migliori soundtrack di sempre.

“Il padrino”, di Nino Rota. “C’era una volta in America”, di Ennio Morricone.

“Lo squalo”, di John Williams, “Operazione San Gennaro” di Armando Trovajoli e “Psycho”, di Bernard Herrmann.

“5 è il numero perfetto” è ancora un altro film ambientato a Napoli che si inserisce nel solco di un trend che negli ultimi due anni ha portato a una nuova attenzione per la città partenopea su tutti i fronti artistici: dal cinema, all’arte, alla musica, alla moda. Voi che nella musica ci siete dentro da un po’ come avete vissuto questa “rinascita” di Napoli? Ci sono musicisti napoletani che apprezzate particolarmente e che, secondo voi, hanno dato un effettivo contributo a questa svolta?

Gli artisti che, recentemente, hanno acceso una luce diversa su Napoli sono Franco Ricciardi e Luchè. Ognuno con il suo mondo, il suo discorso, le proprie qualità e doti. Sono due artisti che hanno costruito una carriera con coerenza, avendo manifestato un’evoluzione notevole negli anni. E hanno ottenuto un grande successo e riscontro e tanti riconoscimenti. Franco ha vinto 2 David di Donatello, viene trasmesso su radio Dee Jay, fa film con i Manetti Bros, ha tanti brani in Gomorra – la serie. Luchè ha raggiunto il disco di platino con l’album “Potere”, è stato al primo posto in classifica Fimi, ha ottenuto due volte il sold out al Palapartenope, all’Alcatraz di Milano etc… ed è diventato una figura di riferimento nel suo ambiente. Poi pensiamo ad artisti più emergenti come CoCo (Corrado Migliaro); con il suo primo disco è stato notato dalla critica, e sta portando una sonorità e un approccio diverso rispetto al panorama musicale italiano – e napoletano – molto lontano dai cliché. Davide Petrella: è l’autore più forte in assoluto in questo momento.

Ha scritto canzoni per Fabri Fibra e Gianna Nannini, Cesare Cremonini e Mahmood. Quasi tutti i principali successi pop degli ultimi tre anni sono scritti da lui. Sta lavorando al suo secondo disco solista e anche Petrella non assomiglia a nessuno perché porta avanti una visione espressiva piuttosto personale. In un altro campo, ci sono i Fitness Forever, che sono meravigliosi; musicisti fortissimi che girano in tutto il mondo. Infine citiamo i Foja, realtà cantautorale importante. Fanno anche loro concerti sold out, hanno un seguito incredibile. A Napoli gli artisti ci sono. Si dovrebbe crescere sotto il profilo dell’industria per diventare un vero centro di potere e di influenza, come lo sono Milano o Roma.

Sogno nel cassetto: un regista con cui vi piacerebbe collaborare in futuro.

Paolo Sorrentino!