Per la prima volta in 30 anni il vinile potrebbe vendere più del CD

Non succede dal 1986 ma, stando a quanto riportato dalla RIAA (Recording Industry Association of America), le vendite del vinile potrebbero superare quelle dei CD.

Sebbene il report mostri che buona parte delle entrate del settore derivi dalle piattaforme streaming, per quanto riguarda invece i dati relativi alle vendite fisiche è risultato che il vinile abbia registrato un aumento di 224,1 milioni di dollari rispetto allo scorso anno (mentre i CD si attestano sui $247.9 milioni).

Se le vendite dei dischi in vinile continueranno su questa strada supereranno quelle dei CD per la prima volta in 30 anni.