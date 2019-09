FKA twigs arriva in Italia

Ci era già stata a marzo del 2015 per presentare l’acclamatissimo debutto LP1, lasciando a bocca aperta tutti i presenti al Fabrique. Così quest’anno, la musa britannica che ha il nome di FKA twigs è pronta a tornare in concerto a Milano con il nuovo album Magdalene, in uscita quest’autunno.

L’unica data italiana di twigs è prevista per il 29 novembre al Fabrique di Milano e si preannuncia uno dei live più iconici, seducenti e suggestivi dell’anno.

L’album Magdalene è prodotto dalla stessa twigs e da Nicolas Jaar ed è già stato anticipato dai singoli Cellophane e holy terrain, quest’ultimo in collaborazione con Future.

Le prevendite per il concerto sono attive solo sulla nuova piattaforma di ticketing DICE:

Mercoledì 11 _Artist pre-sale dalle 10 qui

Giovedì 12 _Spotify pre-sale dalle 10, link

General Sale_da venerdì 13 settembre alle 10 qui