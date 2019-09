50 giorni al C2C19: scopri i nuovi nomi in line-up

Mancano ormai solo 50 giorni al Club To Club 2019 ma la line-up continua ad essere in evoluzione.

Al cartellone di questa diciannovesima edizione si aggiungono altri nomi: Romy [THE XX], SOPHIE in esclusiva italiana, ?, Blinky, Haunter Records: Heith & Sense Fracture, Jackie—Hundebiss Records, M a n a, Spiritual Sauna: Rapala700 & Virginia W. and Stump Valley.

Il festival globale dell’avant-pop si terrà a Torino dal 30 ottobre al 3 novembre con 5 giorni di show no—stop da vivere in alcune delle location più iconiche della città: dagli spazi rinnovati delle Officine Grandi Riparazioni alla maestosa Reggia di Venaria, passando per i padiglioni post—industriali del Lingotto.

Se non hai ancora comprato i biglietti, fallo