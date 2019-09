Guarda com’è andata al Grey Day di New Balance

Giovedì scorso grande festa in casa New Balance per celebrare il Grey Day, occasione di lancio di 5 sneakers iconiche e di omaggio al colore simbolo del brand: il grigio.

A Milano il New Balance Grey Day è stata una festa, un evento esclusivo da Special Sneakers Club che ha visto come protagonisti Cristina Troisi, Vittoria Xerra e Marcello Calabrese, tre talenti indipendenti scelti per interpretare creativamente la vision e il colore del marchio di Boston.

Il progetto presentato dalla fotografa e video artist Cristina, “Echo Chamber”, ha messo insieme una raccolta multimediale sensazioni, ricordi e visioni in un loop in cui la natura fa da sfondo ad astrazioni della fantasia mentre il riverbero sonoro ed ottico riecheggia in tutto il racconto.

Vittoria Xerra ha realizzato per l’evento delle shopping bag con grafiche a contrasto tra figura e sfondo, mentre Marcello Calabrese, giovane cuoco milanese, ha deliziato i presenti con una gamma di finger food creati per l’occasione e di colore rigorosamente grigio.

Non c’eri? Molto male. Guarda che ti sei perso nelle foto qui sotto