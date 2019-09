Per la prima volta dall’uscita della loro traccia collaborativa Sunflower, i Vampire Weekend e Steve Lacy si sono esibiti insieme sul palco del Madison Square Garden, in occasione dello show della band nell’ultimo weekend.

Il chitarrista dei The Internet ha raggiunto i Vampire per Sunflower (brano contenuto in Father of The Bride) e per Dark Red che invece fa parte di una demo di Lacy.