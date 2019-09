In occasione del 25esimo anniversario del suo album di debutto, Ready to Die, Amazon Music ha deciso di ripercorrere le origini di Notorious B.I.G. in un mini-documentario dal titolo The Birth of Biggie: 25 Years of Ready to Die.

La clip dura 9 minuti e ospita una serie di personaggi fondamentali per la carriera artistica di Biggie, tra cui anche Mister Cee.