Sabato 14 settembre dalle 23,00 ora italiana, Aphex Twin sarà live al Printworks di Londra per l’evento di chiusura di Red Bull Music Festival London.

La bella notizia è che se non sei lì puoi guardare in diretta streaming tutto il concerto sul canale YouTube di Red Bull Music perché dieci camere riprenderanno il live, di cui otto in posizione fissa e una camera fra il pubblico e il palco.

Praticamente ti sembrerà di essere lì. Tu attiva il promemoria: