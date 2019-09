Rex Orange County è tornato

Sono trascorsi due anni da che Rex Orange County ha pubblicato Apricot Princess, successore del debutto Bcos U Will Never B Free. Nel 2018 non c’è stato null’altro se non una canzoncina per San Valentino, accompagnata dalla dichiarazione ai fan che quello non era tanto un buon momento per il nostro Rex.

Con 10/10, il suo nuovo singolo, il ragazzo sembra pronto a tornare, anzi, a rinascere.

La traccia ha il sapore di un rinnovato ottimismo: “I had a year that nearly sent me off the edge, I feel like a five, I can’t pretend / But if I get my shit together this year /Maybe I’ll be a ten“, si ascolta mentre sfila un carnevalesco carro di synth.

C’è solo da aspettarsi che quest’ondata di positività porti a un nuovo disco, e intanto ci guardiamo anche il video che accompagna il brano