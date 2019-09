Igor, alter-ego di Tyler, The Creator, è ancora una volta il protagonista di uno dei suoi video. Nella clip di BOY IS A GUN è nelle mani del regista Wolf Haley che inscena un dramma amoroso all’interno (e all’esterno) di una villa spaziale: con il suo caschetto biondo e una serie di outfit da capogiro, Igor è in preda a un vero e proprio tumulto emotivo che lo porta a dimenarsi in giardino, raccogliersi in una vasca da bagno e perdersi in un intricato labirinto.