good kid, m.A.A.d city, album rilasciato nell’ottobre del 2012 da Kendrick Lamar, ha battuto il record in classifica attestandosi come l’album hip-hop che ha trascorso maggior tempo in Billboard 200.

Per la precisione, gkmc ci è rimasto per 358 settimane di fila, piazzandosi al 141esimo posto e togliendo il primato a The Eminem Show di Eminem (357 settimane).

Ancora un’occasione per riascoltarcelo