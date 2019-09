Questa volta, vi avvisiamo, scappa la lacrimuccia.

I Selton, band brasiliana adottata da Milano, aprono questa live session esclusiva per gli studi di Fonoprint con una speciale cover di Io che amo solo te di Sergio Endrigo, riarrangiata con set acustico in chiave bossanova. Dopo un breve talk, la magia continua con un loro brano più recente, Cercasi casa, suonato per l’occasione in versione “salotto”. Accomodatevi pure e tenete pronti i fazzoletti.