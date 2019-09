Siamo molto felici che gli INUDE siano tornati

Settimana scorsa sono tornati gli INUDE, trio pugliese che seguiamo fin dagli esordi e che siamo contenti di riascoltare in questa nuova, splendida forma.

Il singolo del ritorno sulle scene si intitola By The Ocean ed è un mix di soul, elettronica morbida e raffinatissimo pop.

Ascoltalo e scopri di più nell’intervista qui sotto

Ciao ragazzi, siamo veramente euforici per questo ritorno. Dal vostro primo EP “Love Is In the Eyes Of the Animals” sono passati tre anni e più di 80 date in giro per l’Europa, in mezzo c’è stato il singolo Balloon, ma avvertiamo che sia proprio By The Ocean l’inizio di una nuova era per gli Inude. Raccontateci cosa è successo e cosa vi ha spinti a tornare.

Ciao DLSO, in questi tre anni sono successe tantissime cose e il tempo ha indubbiamente influito sulla nostra musica.

Finito il bellissimo tour di “Love is in the eyes of the Animals” eravamo carichissimi e ci siamo concentrati da subito a comporre nuova musica.

Nonostante questa incredibile carica abbiamo fatto i conti anche con la nostra voglia di ricercare sonorità diverse dal nostro primo Ep perché ovviamente il tempo ha cambiato i nostri gusti, il nostro modo di scrivere e di pensare la musica. Quindi dopo 5 mesi trascorsi a scrivere musica in un piccola casa di campagna nelle Marche siamo passati ad un’altra fase che ci ha visti impegnati in uno studio di registrazione stracolmo di strumenti e macchine che fino a quel momento non avevamo mai potuto utilizzare. Inevitabilmente siamo precipitati un lungo trip fatto di suoni ed esperimenti sonori, tutto questo ha dato vita ad un nuovo suono e ad una nuova dimensione che non ci ha solo influenzato dal punto di vista della composizione ma ha coinvolto anche il nostro modo di vedere il live.

Il percorso per soddisfare noi stessi è durato tanto e una volta raggiunto il risultato che volevamo ottenere (nonostante non esista mai un vero e proprio punto d’arrivo quando si parla della propria musica) finalmente siamo riusciti a mostrarvi cosa siamo diventati con questo nuovo singolo.

Ascolti che hanno ispirato la produzione di questo nuovo singolo?

In tre anni abbiamo ascoltato davvero di tutto.

Abbiamo ascolti totalmente differenti ma l’unico punto di incontro è quasi sempre la black music. In particolare questo brano è venuto fuori in un periodo in cui ci ammazzavamo di Solange, Childish Gambino, Kanye West e Tyler, The Creator.

Cosa dobbiamo aspettarci adesso

Aspettatevi nuove canzoni, un paio di sorprese ed un nuovo live che non vediamo l’ora di farvi ascoltare.