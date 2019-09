King Krule rispolvera il suo alter-ego Edgar the Beatmaker in occasione di questa nuova collaborazione con l’artista londinese Jadasea, col quale aveva già collaborato nel 2014 per il progetto City Rivims Mk 1.

La nuova traccia si intitola Half-Life e vede la produzione lo-fi e il cantato cupo di Krule prendere il comando nella prima parte, per poi lasciare campo libero a Jadasea nella restante parte del brano.

Ascolta qui sotto e guarda il video diretto dal fotografo Ghanaian-Russian