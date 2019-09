Guarda Tyler, The Creator e Rex Orange County sul palco insieme

Durante il suo ultimo show a Brixton Tyler, The Creator ha chiamato sul palco Rex Orange County per suonare assieme la loro traccia collaborativa Boredom, presente nell’album Flower Boy.

Di recente Rex ha pubblicato un brano nuovo, 10/10, che anticipa l’album Pony in uscita il 25 ottobre.

Guarda Tyler sul palco assieme a Rex nei video qui sotto

Had to stop recording cos someone was being pulled out but !!! I AM SO HAPPY REX CAME OUT LOOK HOW CUTE THIS IS pic.twitter.com/GsbK4ZKeIn

— imi (@imidescence) September 18, 2019