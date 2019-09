In Italia arriva DICE, nuova esperienza di ticketing e discovery

DICE, la piattaforma inglese di mobile-ticketing, sbarca anche in Italia per porre fine al bagarinaggio e a un sistema troppo macchinoso di acquisto dei biglietti.

L’app, che ha già chiuso partnership esclusive con RADAR Concerti, Magazzini Generali e Circolo Ohibò a Milano, punta a un’esperienza di ticketing mobile-first: tutto avviene attraverso cellulare ed è molto semplice perché consente all’utente di scoprire gli eventi attorno a sé e acquistare il biglietto in pochi secondi.

Giorgio Riccitelli, Head of Music di DICE, spiega perché la piattaforma inaugurerà un nuovo modo di fruire della musica nel nostro paese:

“Scegliere di lavorare solo con DICE significa proteggere i fan con biglietti sicuri presenti solo sul telefono personale, che non possono finire su siti di secondary ticketing. DICE non è solo una piattaforma di ticketing, ma aiuta gli utenti a scoprire nuove eventi e nuova musica, e a creare un’audience più attenta alle novità. Siamo entusiasti di lavorare con un’azienda che mette i fan al centro”.

La nuova avventura comincerà con due eventi incredibili: quello di FKA Twigs, il 29 novembre al Fabrique di Milano, e quello di Ricardo Villalobos, il 27 settembre ai Magazzini Generali.

Entra nella community di DICE scaricando l’App disponibile sia per iOS che per Android.