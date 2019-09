I VVENDI sono Federico Garbin e Riccardo Trevisan, duo di Chioggia che propone un sound acido e sgangherato a metà tra il pop, la psichedelia e l’R&B. In passato sono stati in progetti come gli Hund e i Matrial ma Burallione è il loro primo singolo insieme ed esce oggi per Dischi Sotterranei con un video super lo-fi (ma molto stiloso) che trovate qui sotto.