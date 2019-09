Cristian Croce x Anything Goes: ascolta l’edit di Cumbia Costena

Il primo edit balearico di settembre è offerto da Cristian Croce, storico dj e produttore milanese, fondatore del party milanese DiscoSafari nonché metà del progetto The Barking Dogs, iniziato nel 2006 con Nicola Mazzetti.

Per Anything Goes il producer attinge al mare magnum della cumbia e pesca la traccia Cumbia Costena, facendole un edit che le dona qualche grado in più per infiammare tutti i dancefloor:

“Da qualche anno nelle sessioni di digging non manco mai di infilare in borsa un disco di cumbia. Questo in particolare mi piaceva moltissimo da ascoltare e avrei voluto suonarlo in più di un’occasione, ma mancava quel qualcosa che lo rendesse adatto alla pista. Ne è nato questo ri-edit prodotto nel mini studio che ho allestito nel mio store Green Tunnel a Milano: kick e hi-hat gli fanno raggiungere la giusta temperatura per un dancefloor festaiolo.”