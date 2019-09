Se oggi vuoi emozionarti guarda questa performance di James Blake

Are you in love?

Do your best impression for me

I try my hardest for you

Are you in love?

Are you in love?

L’intro di questo brano di James Blake risuona ancora più forte e profondo nella recente versione live per Jimmy Kimmel.

La traccia fa parte dell’ultimo album dell’artista Assume Form e questa forse è una delle rare occasioni in cui la ascolteremo con un set così scarno: Blake non è seduto a un piano, non smanetta coi sintetizzatori ma sta in piedi davanti al microfono su un palco retroilluminato. È lì con la sua voce e gli accordi essenziali di una chitarra: