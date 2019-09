Forse domani non ascolteremo il nuovo album di Kanye West

Album sì, album no.

Il pendolo di Jesus Is King di Kanye West pare si stia fermando sull’opzione negativa: il disco del rapper sarebbe dovuto arrivare domani, stando a quanto annunciato ad agosto dalla moglie Kim Kardashian, ma nuove fonti arrivano a smentire la release e a uccidere le nostre speranze.

Un po’ ce lo aspettavamo da come era andata l’anno scorso con Yandhi, ma essere messi nuovamente davanti a questa barzelletta un po’ ci fa rosicare.

Insomma pare che Kanye West sia ancora in Wyoming dove ha tenuto il Sunday Service scorsa settimana e dove, secondo HITS Daily Double, è stato raggiunto da un gruppo della Def Jam per un “come-to-Yeezus meeting”

Un giornalista di New York Times, Joe Coscarelli ci conferma che probabilmente l’album non è ancora pronto e che l’uscita slitterà a data da destinarsi

it’s Kanye so who knows but I’m hearing from many industry people that “Jesus Is King” is not coming on Friday, despite people on the ground in Wyoming trying to make it happen……..

— Joe Coscarelli (@joecoscarelli) September 25, 2019