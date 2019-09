La Technomarimba di Munstac remixata da Lorenzo BITW, Nobel e Lamento

Tra gli album in uscita oggi c’è l’EP di Andrea Comparin aka Munstac che contiene la sua traccia originale Technomarimba e i remix che le hanno fatto Lorenzo BITW, Nobel e Lamento.

L’abbiamo raggiunto per farci raccontare qualcosa in più sul progetto uscito per Coffin Records e sull’incontro con gli artisti che hanno realizzato i remix del brano.

Noi siamo sicuri che il tuo weekend suonerà esattamente così:

“Dunque il giro di marimba nasce da una composizione che ho scritto per un esame in conservatorio, per l’esattezza l’esame di “Composizione musicale elettroacustica III” il quale era uno studio per marimba bassa e live elettronics.

Nella parte centrale del brano c’era questo loop in cui la percussionista girava le bacchette da marimba e suonava su questi due bicordi, re minore e do maggiore: da lì l’idea di costruirci la base techno con altre percussioni registrate dal vivo tipo rototom, bonghi, congas.

I remix in realtà sono venuti fuori da sé, nel senso che con Lorenzo BITW era un po’ che volevo fare qualcosa assieme.

Lamento è delle mie zone e fa un genere che si sposava bene con l’idea “Tribal/tropical” del pezzo.

In più mi serviva il pezzo “fuori di testa” e lì, dopo varie proposte, ho scelto questa versione di Nobel che in realtà non rispecchia molto quello che lui fa di solito.

Infatti il primo remix che mi ha mandato era molto dancefloor, molto groovy però, essendo io un compositore anche di elettronica colta, ho preferito il pezzo sperimentale per dare più scelta e varietà al disco.

Son contento esca, è un po’ di tempo che ci stiamo lavorando per fare in modo che sia tutto come dev’essere.

Grande Leslie Lello (art director della Coffin) che ci ha creduto“.