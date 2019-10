Cosa è successo all’evento di Kanye West a Detroit

Dobbiamo ammettere che nell’ultimo mese e, in particolare, nell’ultima settimana Kanye West non ci ha fatto capire niente.

Il breve riassunto per tutti è che il 27 settembre doveva uscire l’album Jesus Is King, come annunciato da Kim Kardashian, ma il giorno prima della release sono arrivate le prime smentite e poi una nuova data: il 29 settembre.

Tuttavia, neppure quel giorno Kanye ci ha fatto ascoltare il suo nuovo album ma, nel frattempo, ha sorpreso i fan con un evento speciale al Fox Theatre di Detroit chiamato “Jesus Is King: A Kanye West Experience.”

Jesus Is King: A Kanye West Experience pic.twitter.com/9CBn8iCwOA — Def Jam Recordings (@defjam) September 28, 2019

In quell’occasione il rapper ha mostrato in anteprima ai presenti due progetti cinematografici: il primo era un mini-documentario incentrato sull’architettura, il secondo un trailer esteso del suo film che uscirà ad ottobre, il 25 per l’esattezza, in tutti le sale IMAX.

Il film Jesus Is King è diretto da Nick Knight, collaboratore di lunga data di Kanye e, stando a quanto dichiarato dai presenti, ha il focus sulle diverse performance dei Sunday Service tenuti fino ad ora dalla famiglia West.

Il titolo del film potrebbe variare in Jesus Is Lord, come annunciato da Kim Kardashian in una story su Instagram pubblicata venerdì sera.

Tornando all’evento, dopo le proiezioni, finalmente si è dato il via al listening party dell’album: Kanye West ha suonato per intero tutte le tracce che, contro ogni nostra aspettativa, non hanno molto a che fare col gospel, nonostante ci sia qui e lì qualche arrangiamento che riprende quella tradizione.

“The entire album was not strictly about Jesus, but it was an ongoing theme throughout,” dice Danielle Bennett. “Some songs focus more on spirituality and religion, and some were more lighthearted and geared toward a wider audience. Some tracks had a more classic Kanye feel, and some had a Sunday Service feel.”

Quanto ai featurings, nell’album ci saranno i Clipse, presenti entrambi nell’ultimo brano, e Kenny G.

This Kanye West feat. The Clipse & Kenny G is 🔥🔥🔥 #JesusIsKing pic.twitter.com/jnP9QP6J9E — WHATS THE WORD (@WhatsTheWordTV) September 29, 2019

Sempre venerdì, è apparso online il nuovo merch di Jesus Is King relativo all’evento di Detroit (distribuito gratuitamente ai partecipanti all’evento) e, successivamente, un tot di t-shirt, felpe e pantaloni dedicati a un secondo listening party tenutosi domenica allo United Palace di Manhattan.

Ora, per quanto riguarda la data di uscita dell’album, non abbiamo molte certezze: importante è sapere che c’è e che presto o tardi uscirà.

Intanto diamo un’occhiata alla nuova tracklist condivisa da Kim