45 minuti di nuova musica per i Chromatics, usciti da un buco discografico lungo sette anni. La band ha pubblicato a sorpresa un nuovo album dal titolo Closer To Grey che, sebbene sia il loro sesto lavoro ufficiale dopo Kill For Love del 2012, è da loro identificato come settimo.

Questo perché tra Kill For Love e Closer To Grey doveva esserci anche Dear Tommy che, però, non è mai arrivato.

Nel nuovo disco dei Chromatics ci sono 11 tracce nuove + una cover di On The Wall dei Jesus And Mary Chain.