5 brani per conoscere Tananai

Tananai perché così lo chiamava suo nonno.

Basterebbe questo per introdurvi a un artista come Alberto Cotta Ramusino che è del 1995, vive a Lambrate e ha iniziato con la musica nel progetto d’elettronica in lingua inglese Not For Us. Di base è un producer ma ha deciso di scrivere in italiano con il nome di Tananai e comunicare attraverso un’ironia sincera e ammiccante.

Come fa nell’ultimo singolo appena uscito dal titolo Calcutta in cui, senza troppi giri di parole, ammette: “Se potessi scrivere un po’ meglio di come faccio probabilmente sarei Calcutta”

Tananai sul suo status di cantautore emergente ci scherza su ma intanto ha già pubblicato altri brani prima di questo (Volersi Male, Ichnusa e Bear Grylls) e ora è il momento di conoscerlo meglio attraverso la musica che ascolta.