Frah Quintale è tornato per farci stare bene

“Questo medicinale può ridurre ed annullare lo stato di coscienza, provocare una notevole riduzione della capacità spontanea di interagire col mondo esterno ed è stato prescritto soltanto per lei.

Non lo dia ad altre persone anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, potrebbe essere pericoloso“.

Noi lo assumiamo senza nemmeno leggere il foglietto illustrativo questo nuovo singolo di Frah Quintale che si intitola Farmacia ed esce oggi per la Undamento family.

Il brano segna il ritorno di Frah, primo brano dell’anno dopo le importanti collaborazioni del 2018 (Giorgio Poi, Carl Brave) e l’ultimo singolo Stupefacente uscito a giugno. In realtà a inizio 2019 c’era stata una release a sorpresa che però è rimasta online per sole ventiquattro ore: Quest’anno era il titolo della traccia che tuttavia Frah non ha voluto definire né come una hit né come un singolo, ma semplicemente il bisogno di raccontare quanto gli era successo negli ultimi due anni.

Di lì e dalla mostra fotografica “THE BACKSTAGE CHRONICLES” lui è sparito per un po’ per mettersi a lavoro su del nuovo materiale.

Farmacia ne è il primo assaggio e grazie a questo pericolosissimo beat di CERI è diventato già la nostra medicina preferita.

Prossimo appuntamento con Frah Quintale è il 23 novembre a Napoli x il Red Bull SoundClash dove farà uno scontro sonoro con Carl Brave.