Dopo la release di Buoys, pubblicato a inizio anno, Panda Bear torna con un nuovo singolo dal titolo playing the long game che è ache accompagnato da un video ad alto tasso di psichedelia diretto da Fernanda Pereira. “The song“, spiega Lennox, “is about a brief series of thoughts I had one morning about who I am, what I’m doing, and where I’m going“.