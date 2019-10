Quest’estate Tyler, The Creator ha trascorso tre giorni in Italia con il leggendario producer Rick Rubin, rilasciando una preziosa intervista per il podcast Broken Record.

Tyler parla con Rubin del processo creativo del suo ultimo album IGOR, si sofferma sulla traccia EARFQUAKE (compresa la sua pronuncia) e suona anche qualche brano.

