C’è un nuovo brano di Lauryn Hill nella soundtrack di Queen & Slim

Queen & Slim è un film diretto da Melina Matsoukas e Lena Waithe che uscirà negli Stati Uniti il 27 novembre di quest’anno.

I protagonisti sono Daniel Kaluuya e Jodie Turner-Smith, giovane coppia nera che al suo primo appuntamento si troverà ad affrontare il pregiudizio razziale e la violenza delle forze dell’ordine.

Di Queen & Slim è stata appena annunciata anche la soundtrack che vuole essere un’omaggio alla musica black, includendo brani di Blood Orange, Bilal, Mike Jones, Roy Ayers e inediti di Lauryn Hill, Vince Staples e altri artisti.

In merito alla colonna sonora che verra pubblicata il 15 novembre via Motown Records, la regista Melina Matsoukas ha detto:

“I wanted the soundtrack for Queen & Slim to showcase the historical evolution of Black music, from its roots in blues and soul, to modern bounce, hip hop and R&B—much like we used to see in film soundtracks in the ’90s. We partnered with Motown because of their legacy within Black music. I am honored to have worked beside Ethiopia and cannot wait for audiences to hear what each artist has created”

Guarda il trailer di Queen & Slim qui sotto