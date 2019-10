Nel 2020 potrai registrare vinili in casa da solo

Una nuova apparecchiatura pensata per tutti gli appassionati del vinile sarà in grado di permettere a chiunque di realizzare un vinile in casa propria.

Questa diavoleria si chiama Phonocut e dovrebbe essere messa in commercio a dicembre 2020 al costo di 1.212 dollari: acquistandola, gli utenti potranno registrare un vinile 10 pollici senza chissà quali difficoltà.

Il co-creatore Florian ‘Doc’ Kaps ha rilasciato a Wired questa dichiarazione:

“People love records, but they don’t know anything about how they are produced. We have to inspire them to think about it and raise their awareness for the possibilities of what they can do with it“.

Perciò, tutto quello che dovrai fare sarà piazzare il disco vuoto sul piatto e avviare il registratore: hai 10/15 minuti di spazio per lato.

Fai il pre-order del sogno su Kickstarter a partire da domani.